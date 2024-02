RFI au festival "Longueur d'ondes" à Brest du 7 au 11 février

Grâce à des installations techniques réalisées par RFI Labo, la radio fera entendre en avant-première son nouveau podcast original "Femmes de ring", à paraître le 12 février. La radio fera aussi écouter des épisodes du podcast "SessionLab", de l’émission de voyages "Si loin si proche", ou encore des captations sonores d’ "écouter le monde". Par ailleurs, RFI Labo, l’unité innovation de France Médias Monde, proposera pour la première fois à Longueur d’ondes, et avec le soutien de ses partenaires, des écoutes des programmes et création de RFI en son 3D.

Les journalistes de France Médias Monde enregistreront par ailleurs des émissions sur place, et modèreront et participeront des tables-rondes programmées dans le cadre du festival.