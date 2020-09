RFI a choisi le lauréat de la première édition du Prix Voix d'Afriques

Ce concours s’adresse à toute personne majeure et de moins de 30 ans n’ayant jamais été publiée et résidant dans un pays d’Afrique. Plus de 8 000 personnes se sont inscrites sur la plateforme dédiée au concours. Le 15 janvier 2020, jour de la clôture des inscriptions, 372 manuscrits, finalisés, ont été déposés par les participants. Les auteurs sont camerounais, marocains, ivoiriens, sénégalais, maliens, nigériens... Chaque roman porte un regard unique sur l’Afrique, une réflexion sur l’Histoire...

Cette année, un jury composé d’éditeurs, de journalistes, d’écrivains, de libraires et placés sous la présidence d’Abdourahman Wabéri a choisi son lauréat : Yaya Diomandé et son roman "Abobo Marley". L’auteur est accueilli en résidence à la Cité internationale des arts, à Paris, du 14 septembre au 28 octobre 2020.