RCF Haut de France s'intéresse aux "grandes figures du Nord"

Voici une série de podcasts de 55 minutes, véritables documentaires audio, pour plonger dans "les histoires extraordinaires des personnages célèbres de notre région". Philibert Vrau, Louise de Bettignies, Pierre Mauroy, Jean Bart,Norbert Segard et bien d'autres encore racontent le récit de leur vie, éclairé par des témoins, historiens et spécialistes.

Le premier épisode de cette immersion sonore et incarnée dans l'Histoire de cette région est dédié à "Philibert Vrau, le discret bâtisseur de Dieu", réalisé par Michel Picard, il est mis en ligne ce 4 décembre. Cet épisode emmène les auditeurs à la découverte de celui que l’on a surnommé "le saint de Lille", pionnier du catholicisme social, homme d’affaires de génie,bienfaiteur discret et fondateur de l’Université catholique de Lille.