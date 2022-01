Quelle utilité sociale pour les radios associatives ?

Jusqu’alors, il n’existait aucune étude approfondie sur l’utilité sociale des "radios assos". Et certains poncifs revenaient inlassablement "elles font dans l’amateurisme", "il y avait plus de liberté à l’antenne avant". On est bien loin du résultat de cette étude de longue haleine à l’initiative de la Coordination des radios locales et associatives de Bretagne (CORLAB) et 7 des 18 radios qui y adhèrent.

Durant plus de 13 mois, Canal B, Plum’FM, Radio Activ’, Radio Balises, Radio Évasion, Radio Kerne et Radio U ont travaillé d’arrache-pied pour sonder leurs bénévoles, leurs auditeurs et leurs partenaires (plus de 780 personnes) sur une simple, mais très utile question : à quoi servent les radios locales ?