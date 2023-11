Quel sera le marché de Noël préféré des auditeurs de RTL ?

Durant cette semaine festive, RTL invitera les auditeurs et les amateurs de Noël à découvrir les splendeurs de chaque marché participant. Les reportages des correspondants diffusés chaque jour sur RTL transporteront les auditeurs dans l’atmosphère unique de chaque lieu, mettant en lumière les traditions, l’artisanat local et les délices culinaires qui font la renommée de ces marchés de Noël. Les auditeurs pourront également retrouver les images sur RTL.fr, l’application RTL et sur les réseaux sociaux de RTL.