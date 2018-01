Présidence de Radio France : le CSA ouvre une procédure

Dans sa séance plénière d'hier, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a décidé de mettre en oeuvre l’article 47-5 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. Au terme de la procédure, sa décision interviendra le plus rapidement possible dans le respect du contradictoire et notamment après la communication du jugement rendu à l’égard de Mathieu Gallet.