Favoritisme à l'INA : Mathieu Gallet condamné à un an de prison avec sursis

Mathieu Gallet ne démissionnera pas et il fait appel. Le PDG de Radio France a été condamné à un an de prison avec sursis pour "favoritisme" lorsqu'il dirigeait l'Institut national de l'audiovisuel (INA). Le parquet réclamait 18 mois de prison avec sursis et 40.000 euros d'amende. Ses avocats vont faire appel.