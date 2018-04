Préavis de grève le 19 avril à Radio France

"Après le passage en force contre le code du travail par ordonnances, le gouvernement a décidé de s'attaquer aux services publics (...) L'audiovisuel public n'échappe pas à ces attaques" précise la CGT Radio France. "Pour ce qui concerne Radio France, depuis 3 ans, les salariés se voient imposer une baisse de la production radio, des suppressions de postes sauvages, une baisse drastique des CDD, la casse des FIP en région, la remise en cause de la proximité des locales , la dégradation des conditions de travail de tous nos métiers confondus, cause d'arrêts maladie en cascade" explique le syndicat. "Avec la réforme de l’audiovisuel public envisagée c’est une logique financière qui va prévaloir. Cette logique conduira inéluctablement à la mise en cause de notre mission de service public".

Le syndicat appelle à cesser le travail ce jeudi 19 avril.