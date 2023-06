Préavis de grève déposé à Radio France

"La disparition du journal de 22h de France Culture réduit considérablement l'offre d'information pour les auditeurs qui devraient se concentrer d'un dernier bulletin en fin d'après-midi, à 18h".

Pour le maintien des journaux de France Musique, pour le maintien du journal de 22h à France Culture, pour le maintien des postes d'assistants et de techniciens nécessaires à la conduite de ces journaux et pour le maintien des effectifs de la rédaction, y compris les postes de direction, les syndicats (CFDT, CGT, FO, SNJ, SUD et UNSA) appellent les salariés de France Musique et de France culture à cesser le travail ce jeudi 29 juin à partir de 00h00.