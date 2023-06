Portes ouvertes à la Podcast&RadioHouse

Fondée et financée intégralement par la société Éditions HF, une société briviste qui est aujourd'hui incontournable dans l'industrie mondiale de la radio et de l'audio digital, la RadioHouse partage son expertise au service du local. Elle lance un projet innovant sur l'Hyper-proximité pour accompagner la transition des radios vers le digital en travaillant de nouveaux concepts et en exploitant l'audio sous toutes ses formes. Plusieurs stations de radio sont résidentes de ce nouveau lieu de création et d'enregistrement.

Cet espace de 200 m2 mélange espace de travail, cabine speak, bureaux fermés, cabines de podcast et salles de réunion conviviales. Les radios présentes utilisent les espaces selon leurs projets mais il est possible de louer ces cabines pour des résidences d'écriture, de création, de production, d'enregistrement et de mixage de son.