DAB+ : Radio Orient diffusée à Limoges et à Brive

Radio Orient ajoute à son réseau en DAB+ de nouvelles zones de couverture en étendu et confirme ainsi l’extension forte de son réseau avec de nouvelles zones de couverture en DAB+ majoritairement en étendu, assurant ainsi la continuité de la réception de ses programmes sur les agglomérations importantes mais aussi sur les axes routiers et les grand bassins de population.

Ce nouveau lancement, dans les principales agglomération du Limousin, porte le nombre de zones opérées par Radio Orient à plus de 80 villes en DAB+ et 11 sur la bande FM. La station se positionne désormais comme "l’un des plus importants réseaux actuellement On Air".