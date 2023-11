Le livre audio à la Foire du livre de Brive avec Audible et la RadioHouse

La Podcast&RadioHouse qui rassemble les acteurs de la radio, du livre audio et du podcast de la région a proposé à la Foire du livre en partenariat avec Audible et six autres éditeurs audio (Audiolib, Auzou, Bayard Jeunesse, benjaminsmedia, Écoutez Lire et Lizzie) une animation autour du livre audio. 25 livres audio et 25 casques sont à disposition des visiteurs pour se laisser bercer par les voix et l’imaginaire qu’apportent la lecture de livres.Lors de l’inauguration officielle de l'Espace des Trois Provinces, la ministre de la culture Rima Abdul-Malak a participé, autour des jeunes présents, à l’écoute d’un livre audio. "Actuellement, il existe plus de 19 000 livres audio en français disponibles sur Audible. Le livre audio attire de plus en plus d’auditeurs. C’est un format complémentaire à la lecture qui permet de découvrir une œuvre en se laissant bercer par le narrateur" indique Isabelle Mauté, directrice d’Audible France.