Podcasts : audience en baisse en juillet aux États-Unis

Nette domination du réseau iHeartPodcast avec plus de 377 millions d'écoutes et/ou de téléchargements grâce à 853 contenus différents. Aux États-Unis, l'UMA (Unique Monthly Audience) a augmenté pour 2 des 20 principaux éditeurs en juillet 2023 par rapport à juin 2023. Par ailleurs, l'audience combinée des principaux réseaux de vente a diminué de 7% d'un mois à l'autre

Par ailleurs, soulignons que Listen Notes rapporte que 9 735 nouveaux podcasts ont été lancés dans le monde en juillet, soit une baisse de 29% par rapport au nombre mis en ligne en juin. Actuellement, on compterait au moins 3 156 021 podcasts et 172 806 936 épisodes dans le monde...