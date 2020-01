Podcasts : Saooti signe un accord avec Deezer

L’offre "Player" permet à ces contenus d’être diffusés par les plus grands médias français et ainsi générer un revenu publicitaire. Les options LiveMaker ou PodcastMaker permettent une intégration plus fine dans l’environnement d’un média (offres abonnés, paywal, applications mobiles…). En particulier, l’offre intègre le Studio Virtuel, une exclusivité Saooti pour la production d’émissions en live.

Octopus offre des fonctions de partage vers les sites web, blogs, réseaux sociaux ainsi que la distribution vers les principales plateformes audio (Apple, Google, TuneIn, Radioline…).





Grâce à l’accord passé avec Deezer, Octopus dispose d’une connexion directe vers Deezer afin de distribuer les contenus audio très simplement sur la célèbre plateforme. Cet accord répond ainsi à la promesse que Saooti s’est fixée : maximiser l’audience de ses clients. Il est à noter que l’accord permet aux régies publicitaires des clients d’Octopus d’insérer des publicités dans les contenus ainsi distribués vers Deezer.