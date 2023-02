Podcasts : Les Produits Laitiers s’associent à Chérie FM

À son micro, des parents influenceurs invités en solo ou en duo, partagent leurs expériences : mamans de familles nombreuses, papa chef pâtissier, mamie youtubeuse... Des échanges inspirés et inspirants, éclairés par le point de vue d’une diététicienne spécialisée dans l’enfance : Catherine Bourron-Normand ou Manon Javalet. Pour cette nouvelle saison, les nouveaux épisodes sont accessibles sur Chérie FM, cheriefm.fr et sur toutes les plateformes d’écoute.

En prime, on peut également ce podcast en vidéo pour suivre en images des extraits de ces rendez-vous inédits avec Émilie et ses invités.