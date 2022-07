Podcast : un nouvel épisode "Des ondes Vocast"

Ce numéro passe également en revue l’actu radio du mois dernier avec Julien Vigier et Rémy Bertholon. Au programme : les rumeurs de reprise de radio en région et le phénomène des radios de catégorie A qui demandent à passer en B, et le risque que cela comporte sur de potentielle futures chasses aux fréquences.

Également l’annonce surprise du retour d’Europe 2 par Lagardère, la prise de position de Sibyle Veil contre une fusion de Radio France avec France Télévisions, le phénomène Kate Bush et la diffusion d’un titre vieux de 40 ans sur NRJ, les dernières news du mercato radio, la création d’une association de promotion du DAB+ en France, et la fin probable des grandes ondes chez RTL.