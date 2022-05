Podcast : l'engagement du public augmente selon Nielsen

La reprise de nombreuses des activités et des comportements pré-pandémiques est une bonne nouvelle pour toutes les industries, et les publicités de podcast représentent une option intéressante pour les marques qui cherchent à augmenter leur visibilité. Selon les données de Nielsen Podcast Ad Effectiveness , les publicités de podcast génèrent 14 points de notoriété de la marque et 7 points de recherche d'informations. Ces résultats sont de bon augure pour les spécialistes du marketing en Amérique du Nord, dont l'objectif principal, pour l'année prochaine, est de renforcer la notoriété des marques et l'acquisition de nouveaux clients...