Podcast : Morgan Serrano (RMC) est l'invité du "Micro"

L’ex patron des antennes de NRJ a rejoint la direction générale de RMC fin 2018. Peu bavard dans les médias, il a répondu aux questions du Micro lors de la conférence de presse de rentrée. Cet ancien animateur et DJ mais grand fan de sport se sent parfaitement dans son élément à la tête de la généraliste du groupe Altice, même si il confie que l’univers musical lui manque. Alors que son boss Alain Weill n’a pas exclu de la possibilité de racheter Virgin Radio et RFM ( cliquez-ici ), Morgan Serrano se frotte déjà les mains et n’hésite pas à donner des conseils à son ancienne maison NRJ…Pour écouter et s'abonner au podcast "Le Micro", cliquez sur les liens : Apple Podcast Acast et Majelan.