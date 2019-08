Le groupe Altice intéressé par RFM et Virgin Radio

"On regarde aujourd'hui toutes les opportunités dans le secteur de l'audiovisuel, dans le secteur de la radio comme celui de la télévision et avec Altice, on ne s'interdit rien, quelle que soit la taille de l'acquisition envisageable", a déclaré le dirigeant. "Aucune décision n'avait encore été prise" concernant les deux stations musicales. "Tous les dossiers sont examinés, vous verrez dans quelques semaines ce qu'on décidera. Il faut qu'il y ait un sens stratégique, et que cela réponde à nos critères de synergies" entre les activités du groupe.

Selon nos informations, Altice aurait proposé 100 millions d'euros à Arnaud Lagardère pour les deux stations musicales alors que des discussions seraient en cours avec d'autres groupes comme NRJ. Des négociations exclusives auraient dû être annoncées début juillet, avant qu'Arnaud Lagardère décide d'y mettre fin. Pour quelles raisons ? Mystère.

Pour Morgan Serrano, DG de RMC, interrogé par La Lettre Pro de la Radio, "la musique fait partie de ma vie. Je serai le plus heureux si nous avions des radios musicales".