Podcast : France Bleu lance "Le Retour du Loup, l'enquête"

Au cœur des massifs de l’Est de la France, sur les sentiers du Jura suisse et dans la région des Abruzzes en Italie, l'enquête d'Olivier Vogel l’a conduit auprès de bergers et d’éleveurs confrontés au retour du loup. À son micro, des spécialistes – historiens, éthologues, géographes – expliquent ce que nous savons de ce prédateur pour mieux le connaître et le démystifier.

"Des témoignages, des interrogations et de la pédagogie pour envisager une cohabitation qui soit la plus harmonieuse possible. Cette série-enquête nous donne les clés pour comprendre et expliquer tous les points de vue, humain et animal" explique un communiqué.

Une série accessible depuis ce 29 novembre.