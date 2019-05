Podcast #24 : "L'Hebdo Radio" de La Lettre Pro de la Radio

Au sommaire de ce 24e Hebdo Radio , passé la tempête de sa mise à l'écart de la présidence de France Médias Monde, il y a un an, Marie-Christine Saragosse poursuit la transformation de cette entreprise publique. Ce mois-ci, elle fait la Une de La Lettre Pro de la Radio Damien Bernet est devenu l'homme fort des activités médias du groupe Altice. Le directeur général d'Altice Media dirige l'une des plus grandes rédactions de France et ne fait pas le pari des enceintes connectées.Encore des problèmes techniques dans la matinale Bourdin Direct en début de semaine. Le sang de Jean-Jacques Bourdin n'a fait qu'un tour. Même les auditeurs ont réclamé de sa part plus de respect pour les techniciens. Le Rendez-Vous de la Médiatrice avec Emmanuelle Daviet . Les auditeurs de France Inter ont des exigences et le font savoir... On le vérifiera dans ce 24e podcast de La Lettre Pro de la Radio.