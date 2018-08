Emmanuelle Daviet : une médiatrice à Radio France

Pour mener à bien sa mission, Emmanuelle Daviet s’appuiera notamment sur son expérience de journaliste et sur le savoir-faire qu’elle a développé dans le cadre du dispositif "InterClass’" pour faire découvrir aux jeunes publics les coulisses de l’information et la lutte contre les fake news.

En mars 2018, Emmanuelle Daviet est nommée par le Collège du CSA, membre de l’Observatoire Education et Médias.

Membre du Comité diversité et citoyenneté de Radio France depuis 2015, Emmanuelle Daviet est également membre du Comité pour la diversité de l’Institut de pratique du journalisme Paris-Dauphine.

Elle prendra ses fonctions ce lundi 3 septembre 2018.

Première femme nommée au poste de médiateur des antennes à Radio France, Emmanuelle Daviet (lire également ICI ) poursuivra le travail accompli, depuis 2015 par Bruno Denaes, son prédécesseur. "Elle contribuera à renforcer la confiance des publics en intensifiant le dialogue entre les rédactions et leurs auditeurs. Elle travaillera en étroite collaboration avec l’ensemble des chaînes de Radio France et initiera de nouvelles occasions de rencontres avec les auditeurs, à Paris et en régions" explique Radio France.