Emmanuelle Daviet nommée médiatrice à Radio France

Rappelons que "Radio France s’est dotée depuis 2002 d’un médiateur dont le rôle est d’être l’intermédiaire entre les auditeurs/internautes et les différentes antennes du groupe et leur site. Il reçoit les remarques, les questions et les éventuelles critiques à propos des contenus éditoriaux produits par les rédactions et les programmes. Le poste de médiateur a été créé pour offrir aux auditeurs/internautes de Radio France la possibilité de se référer à une instance impartiale".Lorsque le médiateur est saisi notamment via son site ( ICI ) et qu’il considère que la requête est fondée, il se met en relation avec les responsables de rédaction ou de programmes concernés.