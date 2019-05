Podcast : Le Parisien lance son "Daily"

Que va-t-on entendre dans ce nouveau rendez-vous très ambitieux de 20 minutes ? "Des histoires dans l’actualité racontées par des journalistes de la rédaction du Parisien et par celles et ceux qui l’ont vécues directement" indique le journal. "Deux formats seront proposés en alternance : des récits sur un événement d’actualité récent présentés par Jules Lavie, qui interviewera des journalistes de la rédaction ayant couvert le sujet. Mais aussi des reportages sur le terrain réalisés par la journaliste Clawdia Prolongeau, passée par nos éditions locales et France Culture. Le tout enrichi avec des documents d’archives et une identité musicale composée pour l’occasion" précise Le Parisien. Derrière cette production : l’un des acteurs du podcast natif : Binge Audio dont le groupe Les Échos Le Parisien est entré au capital à la fin de l'année dernière.