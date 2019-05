Deux nouveaux spots TV pour RTL2

Ces spots mettent en scène les plus grands artistes du son Pop-Rock avec : U2, Texas, Pink, Coldplay, Depeche Mode, Jain, Indochine, M, Jean-Louis Aubert…

Avec 2.5 millions de français à son écoute chaque jour, RTL2 est la station musicale qui a le plus progressé en janvier-mars 2019. RTL2 a gagné 239 000 auditeurs en trois mois et 109 000 auditeurs en un an.