Podcast #20 : "L'Hebdo Radio" de La Lettre Pro de la Radio

Jusque-là, il fabriquait ses émetteurs chez lui, soudait lui-même ses composants. Aujourd'hui, le Breton Floris Roosen , physicien passionné de radio, veut voir plus loin. Il invente et développe ses propres émetteurs FM et DAB+. Rencontre dans ce podcast.Le chiffre de la semaine ? 6. Du 6 juin au 3 décembre, l'équipe du Salon de la Radio et de l'Audio Digital prend la route et fait étape aux quatre coins de France avec son #RadioTour2019 . 6 dates, 6 villes et les détails avec Philippe Chapot