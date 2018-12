Elson veut propulser vos podcasts

Elson développe aujourd’hui une plateforme d’écoute des podcasts francophones intégrant une recommandation personnalisée. Cette plateforme se veut équitable puisqu’elle prévoit un système de rétribution financière des producteurs de podcasts sur le principe de revenus partagés. Les principes de la plateforme reposent sur la curation (la sélection, la classification et la rééditorialisation des podcasts), sur une expérience de parcours d'écoute une recommandation personnalisée et sur un système de revenus partagés pour financer les producteurs et créateur.Pour soutenir ce projet, c'est ICI