RCS mise sur le Cloud et lance Zetta Cloud

Philippe Generali, le patron de RCS, en est persuadé : "le moment où l'on n'aura plus besoin d'acheter d'ordinateurs pour faire une station de radio est arrivé". Concrètement, tout sera bientôt dématérialisé. C'est donc une véritable station de secours qui sera utilisable à n'importe quel moment et surtout en cas de coup dur : un dégât des eaux par exemple ou encore un incendie d'un studio. Dans tous les cas, les équipes seront réactives instantanément. Tous les titres, toutes les publicités, tous les voice-tracks... bref, tous les sons sont constamment uploadés et sont ainsi disponibles à n'importe quel moment grâce au système Zetta de RCS. L'intérêt pour les radios : "économiser beaucoup d'argent en matériel" souligne Philippe Generali.