RadioTour Masterclass Express - Publicité digitale : optimisez vos campagnes streaming et podcast

Dans un environnement publicitaire de plus en plus complexe, il ne suffit plus de diffuser : il faut savoir prioriser, définir des règles claires, gérer le cascading des régies et analyser finement les performances. Cette session présentera les méthodes et bonnes pratiques pour exploiter au mieux vos inventaires digitaux. Le digital offre un atout majeur : la donnée. Encore faut-il savoir l’interpréter. La masterclass montrera comment exploiter la pertinence des datas pour améliorer le ciblage, optimiser la diffusion et maximiser l’impact auprès des annonceurs.
La session sera animée par Lionel Guiffant, directeur de RCS Europe, acteur reconnu de la radio et de la publicité numérique. Son regard de terrain apportera des solutions concrètes aux stations qui veulent passer à la vitesse supérieure sur le digital.
Avec l’expertise de Lionel Guiffant
Pour adapter cette masterclass à vos attentes, un formulaire rapide est mis à disposition. En y répondant, vous contribuez à orienter le contenu et à vous assurer que les points abordés correspondront à vos priorités.
16:00 – 16:30 : Masterclass Express "Optimiser vos campagnes publicitaires sur le digital (Streaming, podcast)". Un temps fort pour comprendre comment structurer vos campagnes et exploiter pleinement le potentiel du numérique.
