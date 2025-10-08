La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Mercredi 8 Octobre 2025 - 05:50

RadioTour Masterclass Express - Publicité digitale : optimisez vos campagnes streaming et podcast


Notez


La publicité digitale est devenue incontournable pour toucher les auditeurs là où ils consomment désormais le plus de contenus : en streaming et en podcast. Mais comment structurer, prioriser et optimiser efficacement vos campagnes ? La Masterclass Express de 16h00 propose des réponses concrètes et actionnables.



Vous aimerez aussi

Dans un environnement publicitaire de plus en plus complexe, il ne suffit plus de diffuser : il faut savoir prioriser, définir des règles claires, gérer le cascading des régies et analyser finement les performances. Cette session présentera les méthodes et bonnes pratiques pour exploiter au mieux vos inventaires digitaux. Le digital offre un atout majeur : la donnée. Encore faut-il savoir l’interpréter. La masterclass montrera comment exploiter la pertinence des datas pour améliorer le ciblage, optimiser la diffusion et maximiser l’impact auprès des annonceurs.
La session sera animée par Lionel Guiffant, directeur de RCS Europe, acteur reconnu de la radio et de la publicité numérique. Son regard de terrain apportera des solutions concrètes aux stations qui veulent passer à la vitesse supérieure sur le digital.


Avec l’expertise de Lionel Guiffant

Pour adapter cette masterclass à vos attentes, un formulaire rapide est mis à disposition. En y répondant, vous contribuez à orienter le contenu et à vous assurer que les points abordés correspondront à vos priorités.

Répondre au questionnaire

16:00 – 16:30 : Masterclass Express "Optimiser vos campagnes publicitaires sur le digital (Streaming, podcast)". Un temps fort pour comprendre comment structurer vos campagnes et exploiter pleinement le potentiel du numérique.
Découvrez également le programme complet et les autres Masterclass sur ConnectOnAir en cliquant ICI.


Tags : événement, Lionel Guiffant, RadioTour, RadioTour Paris, RCS



Philippe Chapot
Fondateur et directeur de la publication de La Lettre Pro de la Radio et du Podcast et de Podcast... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication