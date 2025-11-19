En 2026, le Podcasthon invite les créateurs audio à unir leurs voix pour une cause

Vous aimerez aussi
Le Podcasthon.org annonce la tenue de sa quatrième édition du 14 au 20 mars 2026. Présenté comme le plus grand événement caritatif du podcast, il s’agit d’une initiative communautaire fonctionnant sans but lucratif. L’édition précédente a rassemblé plus de 1 500 podcasteurs répartis dans 40 pays, chacun ayant publié un épisode destiné à soutenir une association choisie librement. Cette mobilisation a créé une dynamique transnationale qui s’inscrit pleinement dans la montée en puissance des usages audio et de la production indépendante sur les grandes plateformes d’écoute.
Les organisateurs précisent que l’objectif pour 2026 est de faire connaître des milliers d’associations caritatives au même moment en utilisant les capacités de diffusion du podcast.
L’approche repose sur la création d’un épisode dédié à une cause, diffusé au cours de la même semaine par l’ensemble des participants. Le dispositif est décrit comme simple, gratuit et accessible à tous les créateurs, qu’ils soient issus de réseaux professionnels, de radios en numérique ou de productions indépendantes. L’initiative met en avant l’idée d’une mobilisation simultanée afin de renforcer la visibilité des associations sur les plateformes habituelles de diffusion.
Un appel à participation
Les organisateurs invitent les créateurs, studios, radios présentes sur les plateformes numériques et éditeurs indépendants à rejoindre l’opération. Ils mettent en avant la rapidité du processus d’inscription, la liberté laissée aux podcasteurs dans le choix de la cause et la simplicité d’intégration des éléments fournis dans le kit de communication. Les organisateurs affirment vouloir créer une dynamique collective permettant au secteur audio d’amplifier l’action associative à l’échelle mondiale grâce à un calendrier coordonné et une diffusion simultanée.
Les modalités de participation sont ICI
