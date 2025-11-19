La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Mercredi 19 Novembre 2025 - 11:40

En 2026, le Podcasthon invite les créateurs audio à unir leurs voix pour une cause


Notez


Le Podcasthon.org revient du 14 au 20 mars 2026 pour sa quatrième édition. L’initiative, communautaire et sans but lucratif, a réuni lors de la précédente édition plus de 1 500 podcasteurs issus de 40 pays, tous engagés dans la publication d’un épisode en soutien à une association. L’objectif annoncé pour 2026 est de faire connaître simultanément des milliers de structures caritatives grâce à la puissance du podcast.


En 2026, le Podcasthon invite les créateurs audio à unir leurs voix pour une cause

Vous aimerez aussi
Le Podcasthon.org annonce la tenue de sa quatrième édition du 14 au 20 mars 2026. Présenté comme le plus grand événement caritatif du podcast, il s’agit d’une initiative communautaire fonctionnant sans but lucratif. L’édition précédente a rassemblé plus de 1 500 podcasteurs répartis dans 40 pays, chacun ayant publié un épisode destiné à soutenir une association choisie librement. Cette mobilisation a créé une dynamique transnationale qui s’inscrit pleinement dans la montée en puissance des usages audio et de la production indépendante sur les grandes plateformes d’écoute.
Les organisateurs précisent que l’objectif pour 2026 est de faire connaître des milliers d’associations caritatives au même moment en utilisant les capacités de diffusion du podcast. 

L’approche repose sur la création d’un épisode dédié à une cause, diffusé au cours de la même semaine par l’ensemble des participants. Le dispositif est décrit comme simple, gratuit et accessible à tous les créateurs, qu’ils soient issus de réseaux professionnels, de radios en numérique ou de productions indépendantes. L’initiative met en avant l’idée d’une mobilisation simultanée afin de renforcer la visibilité des associations sur les plateformes habituelles de diffusion.

Un appel à participation

Les organisateurs invitent les créateurs, studios, radios présentes sur les plateformes numériques et éditeurs indépendants à rejoindre l’opération. Ils mettent en avant la rapidité du processus d’inscription, la liberté laissée aux podcasteurs dans le choix de la cause et la simplicité d’intégration des éléments fournis dans le kit de communication. Les organisateurs affirment vouloir créer une dynamique collective permettant au secteur audio d’amplifier l’action associative à l’échelle mondiale grâce à un calendrier coordonné et une diffusion simultanée.

Les modalités de participation sont ICI

Tags : événement, Podcasthon, podcasts



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

Dans la même rubrique :
< >

Mercredi 19 Novembre 2025 - 05:55 Le NRJ Summer Tour 2025 montre la force d’attraction d’un événement radio €

Vendredi 14 Novembre 2025 - 05:35 Le RadioTour en mode “Proximité augmentée” à Bordeaux  €

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication