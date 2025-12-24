La Lettre Pro de la Radio & du Podcast

a répartition des revenus publicitaires radio en Irlande entre janvier et septembre 2025. Le spot radio représente 76.0% du marché, le contenu de marque 19.1% et l’audio digital 4.9%. Ce dernier enregistre la plus forte progression sur la période avec une hausse de 10.2%, contre 1.5% pour le spot et 0.9% pour le contenu de marque.
Le marché publicitaire radio irlandais atteint 116.4 M€ sur neuf mois
Rédigé le Mercredi 24 Décembre 2025

