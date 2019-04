Europe 1 : François Hollande s’entretient avec Fabrice d’Almeida

Entre anecdotes, analyses et confessions, l’ancien chef de l’État raconte l’exercice du pouvoir et les événements qui ont jalonnés cette décennie. Du congrès de Reims à son élection en 2012, de son investiture à son renoncement, évoquant au passage les Gilets jaunes et la politique d’Emmanuel Macron, François Hollande revient sur dix années de vie politique.

Une série à découvrir en intégralité le mercredi 10 avril 2019 sur Europe1.fr, Apple Podcasts, Soundcloud et toutes les plateformes d’écoute habituelles.