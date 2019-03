Podcast #17 : "L'Hebdo Radio" de La Lettre Pro de la Radio

Au sommaire de ce 17e numéro de L'Hebdo Radio , NRJ qui a encore lancé une nouvelle campagne de communication nationale, axée cette fois-ci sur l’émission "C’Cauet sur NRJ". "Avec Cauet sur NRJ, quitte à galérer autant se marrer". C’est le message mis en avant.La bonne idée d'Activ Radio à Saint-Etienne. Cette station régionale a organisé une chasse au trésor en lien avec l'histoire locale. Romain Mazodier son co-directeur d nous dira pourquoi il mise sur l'innovation.Et si le son de BFMV TV permettait de donner naissance à une nouvelle radio d'informations ? C'est beaucoup plus qu'une idée pour NextRadioTV qui travaille à la création de BFM Radio. Les détails avec Pierre-Henri Médan , directeur de Next Médias Solutions.Pure, le fabricant britannique de récepteurs DAB+, dévoilera dans quelques jours DiscoVR . C'est sa première enceinte connectée. Prix public : 260 euros. Explications avec Laura de Branche, country manager chez Pure.Comment va le marché publicitaire en France ? Une question posée à Christine Robert directrice délégué à l'IREP. On verra si la radio tire son épingle du jeu. Un jeu très concurrentiel.