Une chasse au trésor concoctée par Activ Radio

Jusqu'au 22 mars, une énigme est donnée chaque jour sur l’antenne d’Activ radio révélant un nouvel indice. Les aventuriers les plus perspicaces, les indices en poche, auront tous les éléments pour découvrir le lieu secret. Deux indices bonus exclusifs (un par semaine) sont donnés dans les 18 agences du Crédit Agricole Loire Haute- Loire facilitant ainsi la recherche. Le gagnant de cette chasse au trésor empochera la somme de 3 000 euros.

"Les énigmes sont adaptées au grand public et sont accessibles à tous, elles seront répétées 9 fois par jour à l’antenne et également diffusées sur Facebook. Avec le Trésor perdu de Saint-Étienne, notre objectif est de faire vivre aux auditeurs une expérience unique, à vivre en famille ou entre amis et de les remercier avec une récompense de plusieurs milliers d’euros" a expliqué Romain Mazodier, directeur d’antenne et co-fondateur d’Activ Radio.