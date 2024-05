K6 organise son premier grand prix de Karting

Les sélections se font à tout moment sur le circuit de karting de Dijon Prenois, avec le mot de passe "K6FM" permettant de recevoir gratuitement la carte de membre du circuit, et de faire les sessions à tarif réduit (20€ au lieu de 24). On peut en faire autant qu’on veut, pour assurer sa place dans le top 20 et figurer parmi les finalistes. La finale se déroulera sur ce même circuit le mardi 2 juillet à 18h30 avec une course rassemblant les 20 meilleurs chronos.

Pour le vainqueur, un stage de perfectionnement et une immersion dans le pilotage, dans la peau d'un pilote sur une Porsche Cayman RS (500 cv) avec un coach dédié sur le circuit de Dijon-Prenois. Pour les 4 suivants, des cartes cadeaux de 150 à 500€ à valoir sur le site motorsport-academy.fr.