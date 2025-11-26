La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Mercredi 26 Novembre 2025 - 11:10

Les Assises renouvellent les Prix EMI en 2026


Les Assises du Journalisme ouvrent l’appel à candidatures pour les Prix EMI 2026. Écoles, médias, associations et bibliothèques peuvent déposer un dossier jusqu’au 26 janvier. Un jury de 30 professionnels sélectionnera 15 nommés, invités à présenter leur projet le 07 avril 2026 à Tours. Cinq prix seront dotés de 1500 euros grâce aux parrains institutionnels de l’édition.



Cette édition s’adresse aux écoles, associations, bibliothèques et médias ayant porté cette année en France ou en Région-Centre-Val-de-Loire une initiative d’éducation aux médias et à l’information. Les dossiers peuvent être déposés jusqu’au 26 janvier, dans la perspective d’un processus de sélection structuré autour des pratiques professionnelles du secteur.
L’organisation précise que le jury sera constitué de 30 professionnels des médias. Il sera présidé par la directrice de la rédaction de BFM TV, Camille Langlade. Le jury retiendra trois nommés pour chacune des cinq catégories prévues, soit un total de 15 projets sélectionnés. Ces nommés seront invités à venir présenter leur initiative sur la scène du Palais des Congrès de Tours lors de la journée du 07 avril 2026, dans le cadre des Assises du Journalisme.


Une cérémonie prévue le 07 avril 2026 à Tours

La présentation des nommés se déroulera en public et constituera l’un des temps forts de l’édition 2026. Cette journée donnera lieu à la remise des cinq Prix EMI. Les lauréats recevront chacun un chèque de 1 500 euros remis par les cinq parrains institutionnels : la Fondation TF1, France Médias Monde, le Ministère de la Culture, Réseau Canopé – le CLEMI et la Région-Centre-Val-de-Loire. Cette dotation vise à soutenir la mise en œuvre ou la poursuite des projets récompensés.
Le calendrier indique que la réception des dossiers est ouverte jusqu’au 26 janvier. L’annonce des nommés interviendra en mars, avant la présentation publique et la remise des prix le 07 avril 2026 à Tours. Ce déroulé vise à permettre à l’ensemble des acteurs concernés de préparer leurs projets et de bénéficier d’un cadre clair pour participer à l’édition.

Toutes les infos sont ICI.

Frédéric Brulhatour
