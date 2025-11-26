Les Assises renouvellent les Prix EMI en 2026

-
La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo n°182 vient de paraître
Maxime Veyrier, seul francophone en lice au RadioStar Contest
Fréquence 3 invite le public à imaginer la façade de ses studios à Château-Renault
La radio Graffiti lance ses masterclass dédiées au podcast
La CNRA réunit les radios associatives autour des grands défis actuels
Cette édition s’adresse aux écoles, associations, bibliothèques et médias ayant porté cette année en France ou en Région-Centre-Val-de-Loire une initiative d’éducation aux médias et à l’information. Les dossiers peuvent être déposés jusqu’au 26 janvier, dans la perspective d’un processus de sélection structuré autour des pratiques professionnelles du secteur.
L’organisation précise que le jury sera constitué de 30 professionnels des médias. Il sera présidé par la directrice de la rédaction de BFM TV, Camille Langlade. Le jury retiendra trois nommés pour chacune des cinq catégories prévues, soit un total de 15 projets sélectionnés. Ces nommés seront invités à venir présenter leur initiative sur la scène du Palais des Congrès de Tours lors de la journée du 07 avril 2026, dans le cadre des Assises du Journalisme.
Une cérémonie prévue le 07 avril 2026 à Tours
Le calendrier indique que la réception des dossiers est ouverte jusqu’au 26 janvier. L’annonce des nommés interviendra en mars, avant la présentation publique et la remise des prix le 07 avril 2026 à Tours. Ce déroulé vise à permettre à l’ensemble des acteurs concernés de préparer leurs projets et de bénéficier d’un cadre clair pour participer à l’édition.