Les Assises renouvellent les Prix EMI en 2026

La présentation des nommés se déroulera en public et constituera l’un des temps forts de l’édition 2026. Cette journée donnera lieu à la remise des cinq Prix EMI. Les lauréats recevront chacun un chèque de 1 500 euros remis par les cinq parrains institutionnels : la Fondation TF1, France Médias Monde, le Ministère de la Culture, Réseau Canopé – le CLEMI et la Région-Centre-Val-de-Loire. Cette dotation vise à soutenir la mise en œuvre ou la poursuite des projets récompensés.

Le calendrier indique que la réception des dossiers est ouverte jusqu’au 26 janvier. L’annonce des nommés interviendra en mars, avant la présentation publique et la remise des prix le 07 avril 2026 à Tours. Ce déroulé vise à permettre à l’ensemble des acteurs concernés de préparer leurs projets et de bénéficier d’un cadre clair pour participer à l’édition.