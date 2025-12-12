RTL2 mobilise ses auditeurs pour élire la "Révélation Pop-Rock 2025"

Vous aimerez aussi
Dans le cadre de son dispositif de soutien aux nouveaux talents, RTL2 a mis en avant chaque mois de l’année 2025 un artiste pop-rock, avec le soutien de la Sacem. À l’issue de ces douze sélections mensuelles, les auditeurs peuvent désormais voter sur rtl2.fr pour désigner leur Révélation Pop-Rock de l’année.
Les artistes en lice sont Helena, MPL, Billie, Asphalt, Camille Yembe, Lisa Pariente, Marguerite, Oklou, Roxane, Sam Sauvage, The Odds et Yoa. L’artiste qui obtiendra le plus de votes deviendra la "Révélation Pop-Rock RTL2 2025".
Le résultat sera dévoilé en janvier lors d’une émission spéciale, présentée sous le parrainage de Gaëtan Roussel.
