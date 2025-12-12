La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Vendredi 12 Décembre 2025 - 08:30

RTL2 mobilise ses auditeurs pour élire la "Révélation Pop-Rock 2025"


Notez


RTL2, avec le soutien de la Sa&cem, propose à ses auditeurs d’élire en ligne la "Révélation Pop-Rock" de l’année 2025 parmi les 12 artistes sélectionnés tout au long de l’année. Le lauréat sera désigné en janvier, lors d’une émission spéciale parrainée par Gaëtan Roussel, figure emblématique du pop-rock francophone.


RTL2 mobilise ses auditeurs pour élire la "Révélation Pop-Rock 2025"

Vous aimerez aussi
Dans le cadre de son dispositif de soutien aux nouveaux talents, RTL2 a mis en avant chaque mois de l’année 2025 un artiste pop-rock, avec le soutien de la Sacem. À l’issue de ces douze sélections mensuelles, les auditeurs peuvent désormais voter sur rtl2.fr pour désigner leur Révélation Pop-Rock de l’année.
Les artistes en lice sont Helena, MPL, Billie, Asphalt, Camille Yembe, Lisa Pariente, Marguerite, Oklou, Roxane, Sam Sauvage, The Odds et Yoa. L’artiste qui obtiendra le plus de votes deviendra la "Révélation Pop-Rock RTL2 2025".
Le résultat sera dévoilé en janvier lors d’une émission spéciale, présentée sous le parrainage de Gaëtan Roussel.

Tags : concours, musique, RTL2, Sacem



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication