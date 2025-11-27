ARTE Radio et la SACD lancent un concours de fiction audio pour la jeunesse

Ce partenariat vise à soutenir la création originale à destination des jeunes auditeurs en stimulant l’émergence de nouveaux talents. Le concours s’adresse exclusivement aux auteurs et autrices débutants n’ayant pas plus de deux œuvres de fiction jeunesse éditées ou diffusées sur un support sonore ou audiovisuel.

Les participants doivent proposer une création originale d’une durée maximale de 15 minutes. Le format imposé exclut les adaptations de livres audio. Le jury privilégiera les projets qui exploitent pleinement les potentialités expressives de la fiction radiophonique : mise en scène des voix, soin des ambiances, richesse sonore, musicalité du récit et rythme narratif. Cette approche cherche à valoriser une écriture spécifiquement pensée pour l’audio.

