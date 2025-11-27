La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Jeudi 27 Novembre 2025 - 13:05

ARTE Radio et la SACD lancent un concours de fiction audio pour la jeunesse


Notez


ARTE Radio et la SACD s’associent pour encourager l’écriture de fictions audio destinées au jeune public. Le concours, ouvert aux auteurs novices, récompense les trois meilleurs projets avec des primes allant jusqu’à 1200 € et prévoit la diffusion de l’œuvre lauréate sur le podcast jeunesse "Polissons".



Vous aimerez aussi

Ce partenariat vise à soutenir la création originale à destination des jeunes auditeurs en stimulant l’émergence de nouveaux talents. Le concours s’adresse exclusivement aux auteurs et autrices débutants n’ayant pas plus de deux œuvres de fiction jeunesse éditées ou diffusées sur un support sonore ou audiovisuel.
Les participants doivent proposer une création originale d’une durée maximale de 15 minutes. Le format imposé exclut les adaptations de livres audio. Le jury privilégiera les projets qui exploitent pleinement les potentialités expressives de la fiction radiophonique : mise en scène des voix, soin des ambiances, richesse sonore, musicalité du récit et rythme narratif. Cette approche cherche à valoriser une écriture spécifiquement pensée pour l’audio.


Le concours distingue trois projets. L’auteur lauréat recevra une prime d’écriture de 1200 € brut. Sa fiction audio sera produite, réalisée et diffusée par ARTE Radio, sur son flux jeunesse "Polissons", lancé en 2024. Les deux autres projets sélectionnés recevront chacun une prime de 850 € brut. Ces montants traduisent la volonté de professionnaliser et d’encourager la création dans le domaine du podcast jeunesse.
Les dossiers de candidature sont à envoyer entre le 26 novembre 2025 et le 16 février 2026 à l’adresse concours-fiction-jeunesse@artefrance.fr 

Tags : ARTE Radio, audio digital, concours, fiction, SACD



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

Dans la même rubrique :
< >

Jeudi 27 Novembre 2025 - 08:55 Médiamétrie consolide sa performance RSE

Mercredi 26 Novembre 2025 - 11:10 Les Assises renouvellent les Prix EMI en 2026

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication