Activ Radio vibre avec l'ASSE

Dans le cadre des barrages pour la remontée en Ligue 1, Activ était exceptionnellement en direct du stade Geoffroy Guichard ce jeudi avec un dispositif spécial à l’antenne et les commentaires d’Anthony Verpillon, d’Anthony Perrel et de Laurent pour le match ASSE–Metz dans un stade bondé.

Et, ce dimanche dès 16h45, depuis le stade Saint-Symphorien, Activ retransmettra également le match retour Metz–ASSE pour peut-être, vivre en direct, la remontée officielle en Ligue 1 comme en 2004 avec le but historique de Damien Bridonneau face à Châteauroux.