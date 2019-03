Pure dévoilera bientôt son enceinte intelligente

"Qualité du son, enrichissement de l’offre radiophonique, accès simplifié aux radios, données associées, maintien de la gratuité et de l’anonymat de l’écoute constituent les avantages de la radio numérique pour les auditeurs" explique le fabricant britannique qui a vendu près de 6 millions de radios. La marque est engagée depuis plus de 15 ans dans la démocratisation de la radio numérique et elle est présente sur le marché français depuis 2009.

Pure s'installera sur la zone 5 de The Hub au Paris Convention Centre, Porte de Versailles pour faire découvrir les dernières radios numériques et enceintes, à tester en direct.