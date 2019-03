NRJ Global intègre la chaîne YouTube de Cauet

La chaîne Youtube de Cauet vient enrichir l’offre vidéo du Groupe NRJ et lui permet d’atteindre près de 70 millions de vidéos vues par mois sur l’ensemble de ses écosystèmes. L’intégralité de ces inventaires est commercialisée en direct et en programmatique, avec un ciblage par programme, par cible et par chaîne. Cette chaîne compte plus de 3.1 millions d’abonnés et plus de 11 millions de vidéos vues par mois. Cauet est l’animateur le plus suivi sur les réseaux sociaux. Il rassemble également près de 3 millions d’abonnés sur Facebook, près de 2,7 millions d’abonnés sur Twitter et 680 000 abonnés sur Instagram.