Plus de 16 millions de podcasts pour Europe 1

L’engagement fort d’Europe 1 sur le territoire du récit continue plus globalement de porter ses fruits : "Historiquement Vôtre" et A"u Cœur de l’Histoire" affichent également des résultats records. "Historiquement Vôtre", le podcast dans lequel Stéphane Bern et Matthieu Noël s’amusent avec l’Histoire en retraçant les destins de personnalités qui n’auraient jamais pu se croiser, enregistre un nouveau record avec 973 000 podcasts téléchargés sur le mois.

Par ailleurs, avec 1 million de téléchargements, "Au Cœur de l’Histoire" est aussi à un niveau record. Porté depuis la rentrée par la journaliste et écrivaine Clémentine Portier-Kaltenbach, il continue d’être le seul format podcast original à figurer au sein du classement Médiamétrie.