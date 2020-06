Plus d'un million de personnes sont entrées en contact avec une radio locale de la BBC

Chaque jour, des milliers de SMS, de messages sur les réseaux sociaux et d'appels téléphoniques ont convergé vers les 39 radios locales de la BBC. Les stations avaient pour missions de centraliser ces messages et de rassembler les communautés.Pour Chris Burns, responsable de la BBC Audio et Digital : "La radio a le pouvoir de rassembler les gens et bien que le Covid-19 soit une pandémie mondiale, son impact a été très localisé et la radio locale a été particulièrement bien placée pour y répondre. Cela montre ce que la radio locale peut apporter en se rapprochant de ses auditeurs. Nous sortons peut-être du confinement mais je veux que " Make a Différence " demeure encore".