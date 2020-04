Covid-19 : "La radio locale est là pour vous" déclare le directeur général de la BBC

C'est la plus grande mobilisation que la BBC a enregistré pour une campagne sur ses 39 radios locales. "Make a diffrence" a déjà aidé à procurer des articles essentiels à un père de trois enfants en phase terminale et a empêché un homme de se faire expulser de son domicile. "La réponse du peuple britannique en cette période difficile a été phénoménale et nous sommes heureux de faire notre part en aidant les gens à s'entraider" a indiqué hier Tony Hall, directeur général de la BBC. "Des millions de personnes s'isolent, mais cela ne signifie pas qu'elles doivent se sentir isolées. C'est pourquoi, vous pouvez désigner une personne de plus de 70 ans pour qu'elle reçoive une radio DAB gratuite. La radio locale est vitale pour garder les gens connectés et nous voulons toucher autant de personnes que possible. Pour ceux qui sont coincés à la maison, mon message est simple : la radio locale est là pour vous".La campagne "Make a Difference" a été lancée sur les 39 stations de radio locales de la BBC, le 17 mars dernier. À l'antenne, elle permet des mises à jour toutes les demi-heures sur la façon dont le coronavirus affecte les régions, offre des conseils et met les personnes qui ont besoin d'aide en contact avec des bénévoles.Depuis le lancement de la campagne, certaines stations ont vu leurs appels augmenter de 300% (lire ICI ).