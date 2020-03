Covid-19 : la BBC offre des radios DAB+ aux plus de 70 ans

"La radio est une source vitale pour avoir des nouvelles, des infos et de la compagnie en ces temps sans précédent et la réseau local de la BBC veut s'assurer que le plus de gens possible y ont accès" explique un communiqué. Cela fait partie de la campagne " Make A Difference " de la BBC, qui a été lancée à la suite de l'épidémie de coronavirus. Il est relayé sur les 39 radios locales de la BBC en Angleterre et vise à "connecter les communautés". Depuis le début de cette opération, les radios locales de la BBC ont reçu plus de 8 000 appels par jour de la part du public. Les partenaires de la BBC ont mis de côté des milliers de radios DAB à offrir gratuitement aux personnes vulnérables de plus de 70 ans. À partir de ce lundi 30 mars, tout le monde pourra désigner une personne en remplissant un formulaire de demande en ligne sur le wavelength.org.