Peter Lee annonce sa retraite après 24 ans chez Orban

Peter a commencé son parcours avec Orban en 2000 lorsqu'il a rejoint Dialog4. Il a joué un rôle déterminant dans l'acquisition d'actifs par Orban/CRL, ce qui a jeté les bases de ses futures contributions à l'entreprise. Suite à cette acquisition, Peter a assumé le rôle de directeur des ventes européennes et a rapidement progressé pour devenir vice-président des ventes européennes et directeur général d'Orban Europe. Sous sa direction, Orban a réussi à délocaliser ses opérations de fabrication des États-Unis vers l'Allemagne, où la société continue de produire ses célèbres processeurs audio numériques OPTIMOD.

En réfléchissant à son parcours avec l'entreprise, Peter a déclaré : "Travailler pour Orban a été un honneur. Les marchés de la diffusion traversent une période de transition et je suis convaincu qu'Orban possède les outils nécessaires pour continuer à réussir".