La 22e "Semaine du Son" tournée vers l’avenir sonore

À l’Unesco, Kendji Girac et Erik Orsenna, parrains de cette édition, apporteront leur soutien à travers des interventions et performances artistiques. Avec plus de 110 événements dans une quarantaine de villes françaises et une expansion dans 194 pays, la Semaine du Son veut s’imposer comme un rendez-vous mondial incontournable. Cet engagement illustre aussi l’ambition de l’association de promouvoir de bonnes pratiques dans tous les domaines du son, des technologies d’enregistrement aux relations entre image et son, en passant par la santé auditive et l’acoustique environnementale​​..