L’histoire d’OPTIMOD commence en 1975, lorsque Bob Orban, ingénieur et musicien, développe le premier processeur audio conçu pour la diffusion FM. Son ambition était de garantir une restitution sonore fidèle aux attentes des créateurs de musique tout en optimisant la transmission. Ce premier modèle a marqué un tournant en améliorant la clarté, la dynamique et la consistance du son diffusé sur les ondes. Depuis, des dizaines de milliers de diffuseurs à travers le monde ont adopté les processeurs Orban, qui ont accompagné l’évolution des formats radiophoniques.

Au fil des décennies, Orban a su anticiper les mutations du marché et intégrer les innovations technologiques dans ses équipements. L’introduction des technologies DSP a permis d’affiner encore davantage le traitement du son, avec des algorithmes de correction et d’optimisation toujours plus performants.