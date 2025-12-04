L’Italie célèbre 50 ans de liberté radiophonique avec un timbre anniversaire

La décision de la Cour constitutionnelle a marqué la fin d’un modèle centralisé de diffusion radiophonique, jusqu’alors dominé par l’État. Elle a permis à de nombreuses voix locales d’émerger, favorisant une plus grande proximité entre médias et citoyens. Le timbre prévu pour le 28 juillet 2026 se veut à la fois un symbole historique et une célébration du rôle de la radio locale dans la construction du paysage audiovisuel italien contemporain.

Depuis l’ouverture des ondes, les radios locales italiennes ont consolidé leur ancrage territorial, en proposant une information de proximité, des programmes culturels, musicaux ou encore communautaires. Ce timbre, au-delà de son rôle commémoratif, souligne l’importance de ces médias dans la diffusion d’une information libre, indépendante et pluraliste. À l’heure où les démocraties font face à des défis informationnels croissants, cette reconnaissance prend une résonance particulière.

