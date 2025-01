Orban s’engage pour les victimes des incendies de Los Angeles

Face aux incendies ravageurs qui touchent la région de Los Angeles, Orban Labs a décidé de s’engager concrètement. "Il semble que tout le monde connaisse quelqu’un qui a été affecté par ces incendies dévastateurs", a déclaré David Day, président d’Orban. "Nous espérons que cette contribution aidera les efforts de secours et nous encourageons également d’autres entreprises et particuliers à faire un don".La collecte de fonds se poursuivra jusqu’au NAB Show , l’un des plus grands événements de l’industrie des médias et de la technologie, qui se tiendra en avril prochain. Orban espère ainsi mobiliser la communauté audiovisuelle pour soutenir les victimes des incendies et aider à la reconstruction des zones sinistrées.